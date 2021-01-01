موسيماني: لست مغرورًا لكن لم تكن البرونزية هو ما نتمناه

الأهلي حصد البرونزية للمرة الثانية في تاريخه

أشاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، بالشخصية التي أظهرها فريقه خلال كأس العالم للأندية قطر 2020، وإن كان يتمنى تحقيق أفضل من المركز الثالث.

المارد الأحمر حصد الميدالية البرونزية للمونديال والمركز الثالث بعدما تغلب على بالميراس البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، في ركلات الترجيح 3-2، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية "الدوحة". (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني، خلال تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "لم تكن البرونزية هو ما نتمنى تحقيقه، لا أريد أن أكون مغرورًا، علينا التواضع، وأن نفهم أنه عندما نواجه بايرن ميونخ لا تكون الأمور سهلة، والآن تغلبنا على بطل أمريكا الجنوبية، لذلك أشعر بالفخر باللاعبين الذين قاتلوا طوال البطولة، وبحارس مرمانا الذي قدم أفضل التصديات".

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وأضاف: "ما هو مهم بالنسبة لنا حاليًا هو النظر لما قدمناه في المونديال، وفي الأسبوع المقبل نكرر هذا الأداء في دوري أبطال إفريقيا، علينا أن نتناسى ما حققناه هنا، ونبني على هذا الانتصار لما هو قادم".

المدرب الجنوب إفريقي اختتم: "لم نكن الأفضل، لكننا قاتلنا بشراسة، وأظهرنا شخصية قوية وكبرياء كبير، وأحب أن أشكر جمهورنا الرائع الذي ساندنا طوال البطولة".

يذكر أن الأهلي افتتح البطولة بالفوز أمام الدحيل؛ بطل الدوري القطري، بهدف نظيف، ثم تلقى الهزيمة في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني؛ بطل دوري أبطال أوروبا، بثنائية نظيفة.