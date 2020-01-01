جروس: مشاركة ماركو مارين مخاطرة وسعيد بردة فعل اللاعبين

المدرب السويسري قاد الراقي للتأهل لنصف نهائي كأس الملك

أشاد السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بردة فعل فريقه خلال مواجهة الوحدة، مؤكدًا أن الروح القتالية التي استمدها اللاعبون من تاريخ النادي، مكنتهم من الخروج بالفوز.

الراقي حقق الفوز أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

هدف الوحدة الوحيد سجله عبد الله الزوري، لكن تقدم للفريق الجداوي عمر السومة "ضربة جزاء" وماركو مارين.

وقال جروس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، خاصةً بعدما سجل الخصم هدفًا مبكرًا، لكن ردة الفعل كانت ممتازة من الفريق وتحديدًا في الشوط الثاني، حيث كانت الرغبة كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل".

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وأضاف: "اللاعبون يعرفون تاريخ الأهلي الكبير في بطولة الكأس، لذلك حضرت الروح القتالية وروح الانتصار أعادتهم للمباراة".

وعن نجاح الوافد الجديد الألماني ماركو مارين في تسجيل أولى أهدافه مع الراقي، علق المدرب السويسري: "سعيد بإحرازه هدف الليلة بعد دخوله مباشرة، ونتمنى أن يتأقلم سريعًا مع المجموعة خلال المرحلة المهمة المقبلة".

واختتم: "اليوم لعبنا بالثنائي دجانيني وعمر السومة في خط الهجوم، وإشراك ماركو مارين كان مخاطرة، وخاصةً وأنه لاعب هجومي، ولعب في مركز الوسط بجوار دي سوزا، لكنه نجح في التسجيل، وهذا أمر رائع".

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي في نصف النهائي، النصر، حيث تقام المباراة في جدة في 15 من مارس المقبل.