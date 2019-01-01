برانكو: اعتذر لجمهور الأهلي والحكم لم يكن في المستوى المطلوب

المدرب الكرواتي يرى أن فريقه سيطر على مجريات المباراة رغم الهزيمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بالشكر إلى جمهور ناديه على دعمهم للفريق خلال كلاسيكو الهلال، مؤكدًا أن سيقوم بتصحيح الأخطاء، التي وقع بها الفريق، خلال الفترة المقبلة.

كلاسيكو الراقي والزعيم، انتهى بفوز الأزرق برباعية مقابل هدفين، على ملعب الجوهرة، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا. (طالع تقرير المباراة)

وقال برانكو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اعتذر للجمهور الذي دعم الفريق طوال أحداث المباراة، كنا ننتظر تحقيق نتيجة أفضل، لكن هذه كرة القدم، رغم أننا خلقنا عديد الفرص وقدمنا بأشياء إيجابية خلال المباراة".

وأضاف: "ينتظرنا عمل كبير في لقاء الإياب، سنقوم بتصحيح الأخطاء التي وقع بها اللاعبين، وإن كنا سيطرنا على أغلب مجريات المباراة بوجود الرباعي جوزيف دي سوزا وعبد الفتاح عسيري وسلمان المؤشر ودانييل الكستيتش في وسط الملعب، لكننا لم نكن محظوظين بإصابة سعيد المولد ومحمد آل فتيل خلال اللقاء".

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واختتم منتقدًا حكم اللقاء: "الحكم لم يكن في المستوى المطلوب، حيث قام بإعطاء بطاقات صفراء غير مستحقة للاعبي الأهلي طوال شوطي المباراة، بجانب أن الهدف الأول للهلال جاء من تسلل واضح وكذلك الثاني من ضربة حرة غير صحيحة".

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام على ملعب جامعة الملك سعود، في 13 من الشهر الجاري.