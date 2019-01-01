سانتوس: مواجهة الهلال معترك ولقب دوري الأبطال هدفنا

المدافع البرازيلي يشيد بالإعداد للموسم الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف البرازيلي سانتوس؛ محترف الأهلي السعودي، مواجهة غريمه الهلال بالمعترك الكبير، مشددًا على عزم فريقه تحقيق الفوز، من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو حصد لقب دوري أبطال آسيا.

الراقي يخوض حاليًا معسكر إعداد بالنمسا، استعدادًا لملاقاة الهلال يومي 6 و13 من أغسطس المقبل في دور الـ16 بالبطولة القارية.

وقال سانتوس، في تصريحاته لصحيفة "esporte": "نستفاد من معسكر الإعداد كثيرًا، أعتقد أن أدائنا تطور كثيرًا بالنظر لبداية المعسكر، وفي الأخير هدفنا الأول هو الإعداد جيدًا لخوض موسم جيد ننافس به على كافة البطولات".

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وأضاف: "خضنا عدد من المباريات الودية الكبيرة بالمعسكر، والجهاز الفني قام بتصحيح أخطائنا وتجديد الدوافع لدينا لتحقيق طموح الجماهير، والآن تركيزنا منصب على مواجهة الهلال".

البرازيلي تابع: "دائمًا ما تكون مواجهة الهلال صعبة وبمثابة معترك كبير كون الأهلي والهلال من أكبر الأندية العربية، لذلك سنقاتل على الفوز وأعيننا على لقب دوري أبطال آسيا".

يذكر أن الأهلي تأهل لدور الـ16 محتلًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، بينما تصدر الزعيم المجموعة الثالثة بـ13 نقطة.