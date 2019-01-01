رابطة الأهلي تحذر الجمهور وتعلن عن "تيفو" خاص بمواجهة الهلال

الأعمال تسير على قدمٍ وساق برابطة الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن بدر تركستاني؛ رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي السعودي، عن تجهيز "تيفو" خاص بمواجهة الهلال المنتظرة، مؤكدًا أن التجهيزات تسير على قدمٍ وساق، لخروج المباراة بصورة مشرفة.

الراقي يختتم غدًا الإثنين، استعداداته للقاء الزعيم بعد غدٍ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وقال تركستاني، خلال تصريحاته عبر "سناب شات": "الاستعدادات تسير على قدمٍ وساق بالفريق، والرابطة جاهزة وعلى أتم استعداد للمباراة، ونعمل مع الأخوان في المدرج الأول للتجهيز للمباراة سواء من ناحية الأهازيج الجماعية أو التيفو".

وأضاف: "نشكر جمهور الأهلي، في كل مباراة التذاكر تنفد مع الساعات الأولى من طرحها، خلال أربع ساعات أو خمس المبيعات تخطت 30 ألف ريال، وهذا يحفز اللاعبين والجهاز الفني والإدارة على تقديم كل شيء في المباراة لإرضاء الجمهور".

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رئيس رابطة الراقي تابع: "سيحضر المباراة 60 ألف مشجعًا أهلاوي، وسيكون هناك تيفو جميل".

واختتم محذرًا: "الجميع يتعلم فنون التشجيع منا، ووفقًا للوائح الأهلي مهدد بعقوبة أخيرة حال حدوث أي شيء خارج عن إطار المباراة كرمي أي شيء مثلًا داخل أرض الملعب أو أي شيء يحدث خلال 90 دقيقة، جمهور الأهلي يجب أن يضبط نفسه مهما كانت النتيجة أو ظروف المباراة أو القرارات التحكيمية، علينا أن نكون عونًا لفريقنا ونساند اللاعبين، هل يعقل أنه حال تأهلنا أن يلعب الأهلي دون جماهيره؟!، سنولع الملعب طوال 90 دقيقة، ونتمنى انتصار أهلاوي عظيم إن شاء الله".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 13 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.

الراقي صعد لدور الـ16 كثاني المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في ثلاث آخرين.

أما الزعيم فتأهل كأول المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة واحدة.