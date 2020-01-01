سفير مصر في السودان يطمئن الأهلي: تم إلقاء القبض على المحرضين

فيديوهات مغرضة انتشرت خلال الأيام الماضية تثير الفتنة بين مصر والسودان

تلقى محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، من حسام عيسى؛ سفير مصر في دولة السودان، ليطلعه خلاله على إجراءات تأمين بعثة الشياطين الحمر في مدينة أم درمان.

بعثة المارد الأحمر تطير إلى السودان عصر بعد غدٍ الخميس، استعدادًا لملاقاة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الأول من فبراير المقبل.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن السفر طمأن الخطيب خلال الاتصال الهاتفي، على التأمين الكامل لبعثة الأهلي منذ وصولها إلى السودان، مؤكدًا أنه عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الداخلية السودانية، والذين أكدوا بدورهم على توفير التأمين الكامل للبعثة في ظل العلاقات التاريخية بين الشعبين، مشددين على أن البعثة سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها لأم درمان.

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وشدد السفير لرئيس الأهلي على أنه تم إلقاء القبض على بعض المحرضين الذين تعمدوا إثارة الفتنة خلال الأيام الماضية من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

واختتم السفير عيسى: "العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة في أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة، هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل".

يذكر أن الشياطين الحمر في حاجة إلى نقطة وحيدة من مواجهة الهلال، لحسم تأهلهم إلى دور ربع النهائي بالبطولة القارية.

الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، يليه النجم الساحلي التونسي بتسع نقاط، متفوقًا على الفريق السوداني بفارق الأهداف، بينما يحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.