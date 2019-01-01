عين على الحكم | هل هناك 3 ركلات جزاء للأهلي ضد الهلال؟
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
نجح الهلال في الفوز على ضيفه الأهلي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ليؤجل حسم هوية المتأهل لنهائي البطولة لموقعة جدة في 15 إبريل القادم.
وشهد اللقاء عددًا من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وقد استخدمت تقنية الفيديو 3 مرات وكانت جميعها لصالح الهلال، وفي أبرزها احتسب الحكم الإماراتي ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة من المباراة لكنه ألغاها عقب العودة للفيديو.
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بداية الجدل التحكيمي كان بمطالبة الأهلي لركلة جزاء إثر لمسة يد على لاعب الهلال في اللقطة التالية، لكن الحكم رفض الأمر بعد العودة لتقنية الفيديو، ما رأيكم؟ هل كانت تستحق ركلة جزاء؟
شارك برأيك.. هل استحق #الأهلي ركلة جزاء في هذه اللقطة؟#الهلال_الأهلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/HwAFjfDItB— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019
اللقطة الثانية كانت لمسة يد أخرى وأيضًا ضد لاعب الهلال، لكن الحكم كرر قراره برفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو، هل كانت تستحق؟
شاركا الرأي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019
هل يستحق #الأهلي السعودي ركلة جزاء أم أن الكرة لم تلامس اليد؟
الحكم لم يحتسبها بعد الرجوع إلى الـ "VAR"#الهلال_الأهلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/lcwLb36Wbn
اللقطة الثالثة كانت الأهم والأبرز، إذ احتسب الحكم بالفعل ركلة جزاء بعد إعاقة حسين المقهوي لاعب الأهلي، لكنه تراجع عن القرار بعد العودة لتقنية الفيديو، ما رأيكم بقراره؟
“لا توجد ركلة جزاء لـ #الأهلي في هذه اللقطة والاحتكاك طبيعي”— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019
فريد علي - خبير تحكيمي#الهلال_الأهلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/CiHvelaOz1