عين على الحكم | هل هناك 3 ركلات جزاء للأهلي ضد الهلال؟

المباراة كانت مثيرة تحكيميًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح الهلال في الفوز على ضيفه الأهلي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ليؤجل حسم هوية المتأهل لنهائي البطولة لموقعة جدة في 15 إبريل القادم.

وشهد اللقاء عددًا من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وقد استخدمت تقنية الفيديو 3 مرات وكانت جميعها لصالح الهلال، وفي أبرزها احتسب الحكم الإماراتي ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة من المباراة لكنه ألغاها عقب العودة للفيديو.

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بداية الجدل التحكيمي كان بمطالبة الأهلي لركلة جزاء إثر لمسة يد على لاعب الهلال في اللقطة التالية، لكن الحكم رفض الأمر بعد العودة لتقنية الفيديو، ما رأيكم؟ هل كانت تستحق ركلة جزاء؟

اللقطة الثانية كانت لمسة يد أخرى وأيضًا ضد لاعب الهلال، لكن الحكم كرر قراره برفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو، هل كانت تستحق؟

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هل يستحق #الأهلي السعودي ركلة جزاء أم أن الكرة لم تلامس اليد؟

الحكم لم يحتسبها بعد الرجوع إلى الـ "VAR"#الهلال_الأهلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/lcwLb36Wbn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019

اللقطة الثالثة كانت الأهم والأبرز، إذ احتسب الحكم بالفعل ركلة جزاء بعد إعاقة حسين المقهوي لاعب الأهلي، لكنه تراجع عن القرار بعد العودة لتقنية الفيديو، ما رأيكم بقراره؟