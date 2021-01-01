نجمه السابق: الأهلي ضعيف، الحظ خلف تواجده وصيفًا للهلال

تصريحات قاسية من نجم الكرة السعودية المعتزل

وجه إبراهيم السويد نجم الأهلي السابق انتقادات قاسية جدًا للفريق ومستواه الفني، مؤكدًا أن تواجده في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلفه الحظ.

الفريق الجداوي كان على بُعد انتصار واحد في الجولة الأخيرة للتقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الهلال، لكنه سقط أمام التعاون بثلاثية نظيفة ليستمر وصيفًا بفارق نقطتين عن حامل اللقب.

السويد تحدث لصحيفة الرياضية السعودية مؤكدًا أن المستوى الفني للأهلي ضعيف، وأن وجوده في مركزه الحالي ما هو إلا لتعثر المنافسين خاصة الهلال والنصر.

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إذ قال "الحظ يساند الأهلي، فمستوى الفريق ضعيفٌ، لكنَّ نتائج الفرق الأخرى خدمته، خاصةً تعثرات الهلال، ووجود النصر في المراكز الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".

وحول إمكانية المنافسة على اللقب، قال السويد "الأهلي ما زال قادرًا على المنافسة على اللقب بشرط أن يستقطب مدافعًا من الطراز الأول لتصحيح أخطاء المدافعين، ولاعبًا في خط الوسط، يمتلك مهارات خاصة، وثالثًا في الهجوم، يلعب إلى جوار عمر السومة".