أيمن أشرف عن أحداث السودان: الأهلي لا يخشى أحد والخبرات ساعدتنا على تجاوزها

مدافع المارد الأحمر يروي تفاصيل أحداث الشغب بأم درمان

أوضح أيمن أشرف؛ مدافع الأهلي المصري، أن خبرات لاعبي المارد الأحمر ساعدتهم على تجاوز أحداث الشغب خلال مواجهة الهلال السوداني، كاشفًا عن كلمة محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، للاعبين عقب المباراة.

المارد الأحمر تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل أمام الهلال السوداني بهدف لكل منهما، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية. (طالع تقرير المباراة)

صعود الشياطين الحمر جاء كثان المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي بـ12 نقطة، بينما ودع الفريق السوداني البطولة بحصده عشر نقاط، وحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

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الدقيقة 74 من المباراة، شهدت اقتحام أحد الجماهير للملعب وإلقاء بعض الزجاجات ومقاعد المدرجات إلى داخل أرضية الملعب، لتتوقف المباراة لمدة تسع دقائق، قبل أن تُستكمل من جديد.

وقال أشرف، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "أبارك لزملائي اللاعبين وكل البعثة بقيادة محمود الخطيب، الأمور كانت صعب، لكن تمكننا من الصعود، كان لدينا أمر بتصدر المجموعة إلا أنه الحمد لله على التأهل".

وأضاف عن الدفع به في مركز الظهير الأيسر وليس في قلب الدفاع كما هو المعتاد: "أتمرن واجتهد وأقدم كل ما في وسعي، المدرب كان له وجهة نظر بالدفع بي في مركز الظهير الأيسر، وأنا ليس لدي مشكلة باللعب في أي مركز، فأنا أقاتل في أي مكان وتحت أمر الجهاز الفني".

بسؤاله عن الاستقبال في السودان: "كلنا أخوة، نحن وأهالي السودان إخوة، والاستقبال كان رائع، وإن كانت أحداث المباراة صعبة، فقط كان جمهور السودان متحمسًا بشكل زائد لفوز فريقه، لكننا تمكننا بالخروج ببطاقة التأهل".

11 نقطة؟ نهائي دوري أبطال إفريقيا في انتظار الأهلي

وعن كيفية تجاوز اللاعبين أحداث الشغب، أوضح: "لاعبو الأهلي أصحاب خبرات كبيرة، وهؤلاء تمكنوا بتوصيل فكرة أن مثل هذه المباريات ما يصنع النجوم للبقية، وأننا الأهلي لا نخشى أحد، وهذه الخبرات هي ما ساعدنا كثيرًا في تجاوز أحداث المباراة كأحمد فتحي وشريف إكرامي ومحمد الشناوي وحسام عاشور، فهو عاشوا ظروف مشابهة في مباريات إفريقية من قبل".

واستطرد: "بعد انتهاء المباراة ركضنا باتجاه غرف خلع الملابس، لكننا فوجئنا بغلق الأبواب، فجلسنا على مقاعد البدلاء لمدة نصف ساعة، حتى غادر الجماهير المدرجات، ثم جلسنا ساعة أو ساعتين في غرف الملابس، فقد كانت الأمور هادئة، والإجراءات التأمينية جيدة".

واختتم بالكشف عن حديث الخطيب مع اللاعبين قبل المباراة وبعدها: "كلامه كله عن أننا الأهلي، أصحاب تاريخ كبير في إفريقيا، وعلينا أن نصع تاريخ لأنفسنا، وضرورة المحاربة على كل مباراة، وبعد المباراة كان سعيدًا للغاية بالصعود، وإن كان يرغب في تأهلنا كأول المجموعة، لكن الحمد لله على الصعود، القادم أصعب، وإن شاء الله سنكون على قلب رجل واحد حتى نسعد الجمهور".

يذكر أن قرعة ربع النهائي من المقرر أن تقام في الخامس من فبراير الجاري، ومن المقرر أن يلاقي الشياطين الحمر مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي.