"تاريخ بديل للكلاسيكو وتكتل بقيادة القادسية" .. النصر والأهلي يرفضان قمة 20 نوفمبر واقتراح لحل الأزمة!

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كواليس جديدة بعد إعلان موعد قمة النصر والأهلي في 20 نوفمبر..

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لا صوت يعلو فوق الجدل الدائر حاليًا من قِبل ناديي النصر والأهلي، بشأن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو التي ستجمع بينهما في ملعب الإنماء، حيث حددت رابطة دوري المحترفين السعودي، يوم 20 نوفمبر، موعدًا للقمة المؤجلة من الجولة التاسعة.

جاء ذلك ضمن الروزنامة الجديدة التي وضعتها الرابطة، لمباريات الموسم الحالي "2026-2027"، على إثر قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل إقامة بطولة كأس آسيا، التي كان مقررًا لها أن تقام في السعودية في يناير، قبل أن يتم إعادة جدولتها، لتقام في ديسمبر من العام المُقبل.

اعتراض الأهلي والنصر

وعقب الكشف عن الموعد الجديد، سادت حالة من الجدل بين الجماهير والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نقطتين..

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* عودة اللاعبين الدوليين للتو من المشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، وبالتالي صعوبة اللحاق بمباراة الكلاسيكو.

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* سفر فراس البريكان، مهاجم الأهلي، إلى كوالالمبور من أجل حضور حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، والذي سيقام في 19 نوفمبر، أي قبل موعد المباراة بيوم واحد.

وبخلاف ذلك، فإنه يتوقع معاناة اللاعبين الدوليين من الإرهاق، وصعوبة اللحاق بالقمة، على غرار جواو فيليكس وبينتو، ثنائي النصر.

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تأجيل مباريات الكأس

وفي هذا السياق، أشار الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "في 90"، إلى أن مسؤولي الرابطة منفتحون على جميع الأراء، ويسعون لإعداد روزنامة لا تضر بأي نادٍ، مضيفًا أن الرابطة عقدت اجتماعًا مع الأندية كاملة، ثم اجتماع انفرادي مع كل نادٍ على حدة، ويتوقع المزيد من التحديث في الروزنامة.

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وأرجح الجماز بأن التغيير المتوقع سيكون في موعد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، المقررة خلال يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، ويُنتظر أن تؤجل إلى يناير المُقبل.

تاريخ بديل للكلاسيكو وتكتل القادسية

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من جانبه، أكد الإعلامي حواس العابد، وجود حالة من الرفض من قِبل ناديي الأهلي والنصر، لإقامة المباراة في 20 نوفمبر، والنصر على وجه الخصوص، حيث أن له أسبابه الخاصة لعدم إقامة اللقاء في مثل هذا التوقيت، الذي يأتي مباشرة عقب فترة التوقف الدولي.

وأضاف أن هناك موعدين مقترحين بشأن إقامة مباراة القمة المؤجلة من الجولة التاسعة، وتم إرسالهما إلى الناديين، بعد إعادة جدولة كأس آسيا، الأول في 20 نوفمبر، والثاني في آخر ديسمبر بعد نهاية كأس السوبر السعودي.

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وفي سياق متصل، أشار العابد إلى وجود تكتل يقوده نادي القادسية، بالمشاركة مع النصر والاتحاد، قام بإرسال روزنامة كاملة إلى رابطة دوري المحترفين حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

الجدولة الجديدة بعد تأجيل كأس آسيا

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ووفق الروزنامة الجديدة، فإن دوري روشن، سيُختتم رسميًا في 28 مايو المُقبل، فيما تقرر إقامة بطولة كأس السوبر السعودي، في الكويت، في موعدها المحدد؛ حيث تقام مباراتا نصف النهائي، فيما بين 19 و21 ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية في 23 من الشهر المُقبل، بحسب صحيفة "الرياضية".

ومن المقرر أن يستأنف دوري روشن بعد فترة التوقف الدولي، لتقام الجولة الثالثة عشرة، خلال الفترة بين 26-28 نوفمبر الحالي. أما عن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فمن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16، خلال يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، ثم تقام مباريات ربع النهائي فيما بين 1 و2 فبراير 2027، ثم يقام نصف النهائي خلال يومي 4 و5 مايو، فيما تم اقتراح إقامة المباراة النهائية، خلال أحد يومي 1 أو 2 يونيو المُقبل.

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