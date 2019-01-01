الأهلي يفقد خدمات ظهيره خلال كلاسيكو النصر

اللاعب غاب عن مواجهة الفتح الأخيرة كذلك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد غياب سعيد المولد؛ ظهير أيمن الأهلي السعودي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام النصر، إثر معاناته من الإصابة.

الراقي يلاقي العالمي في 27 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن المولد يعاني من إصابة بالتهاب في وتر الركبة، يحتاج على إثرها فترة علاج تمتد إلى أسبوع.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أصيب خلال المران الذي سبق مواجهة الفتح، التي أقيمت أول أمس السبت، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده كذلك عن اللقاء الودي أمس الأحد أمام الانتصار.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام الفتح بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المحلي، في أول لقاء تحت قيادة مدربه الوطني المؤقت صالح المحمدي.

ويحتل الراقي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، متساويًا في النقاط مع العدالة (مركز ثالث) والنصر (مركز خامس).