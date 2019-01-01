الأهلي يستعد للقاء النصر بمواجهة ودية

صالح المحمدي يحاول تجهيز اللاعبين بشكل أفضل بعد رحيل برانكو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر صالح المحمدي؛ المدير الفني المؤقت للأهلي السعودي، خوض لقاء ودي، استعدادًا للمواجهة المنتظرة أمام النصر.

الراقي حقق الفوز أمس السبت، أمام الفتح بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

لفتة طيبة من فريق الأهلي تحت 15 عامًا تجاه نظيره الوحدة

ويواجه الأهلي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، فريق الانتصار، وديًا على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي.

ومن المقرر أن تلاقي كتيبة المحمدي في 27 من الشهر الجاري، العالمي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

الراقي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط متساويًا مع العدالة والنصر.

يذكر أن لقاء الفتح كان أول لقاء يقود به المحمدي الراقي بعدما تولى المسؤولية الفنية مؤقتًا منذ أيام خلفًا للمُقال الكرواتي برانكو، والذي فسخت عقده الإدارة بعد الهزيمة أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة.