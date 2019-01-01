الأهلي يهزم الانتصار برباعية نظيفة في استعداداته للنصر

المحمدي يجهز لاعبيه للنصر بلقاء ودي بعد الفوز أمام الفتح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الأهلي السعودي الفوز أمام الانتصار برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب الأمير محمد العبد الله الفصيل بمقر النادي.

صالح المحمدي؛ المدير الفني للراقي، دخل اللقاء بتشكيل مكون من: محمد اليامي، يزيد البكر، معتز هوساوي، محمد بصاص، خالد البركة، مصطفى بصاص، يوسف الحربي، علي الأسمري، سلمان المؤشر، سلطان مندش، عبد الرحمن غريب.

الشوط الأول خرج به الراقي متقدمًا بهدفين، سجلهما سلطان مندش وعبد الرحمن غريب في الدقيقتين 24 و27.

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وجاء هدف الانتصار الوحيد في النصف الثاني من المباراة، بجانب ثنائية سلمان المؤشر وغريب في الدقيقتين 73 و90.

يذكر أن الأهلي حقق أمس السبت، الفوز أمام الفتح بثنائية نظيفة، في الجولة الرابعة من الدوري، في أول لقاء له تحت قيادة المدير الفني المؤقت المحمدي.

ويستعد الراقي لملاقاة النصر في 27 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة الخامسة.

كتيبة المحمدي تحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، متساوية مع العدالة والنصر.