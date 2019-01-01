عماد النحاس: العرجون أبلغ الغندور سبب تحامله على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007

المدير الفني للمقاولون العرب حل ضيفًا على قناة الأهلي

كشف عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بعضًا من كواليس نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007 بين فريقه السابق الأهلي والنجم الساحلي التونسي، وهو اللقاء الذي خسره الفريق المصري بالتعادل في سوسة والهزيمة 3-1 في القاهرة.

مباراة الإياب في استاد القاهرة الدولي آنذاك أثارت الكثير من الجدل في الإعلام المصري بسبب ما قيل أنه تحامل وظلم من الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون للأهلي بعدم احتساب ركلتي جزاء لصالحه خلال اللقاء.

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النحاس الذي حل ضيفًا على قناة الأهلي قال عن تلك الحادثة "اجتمعت مع جمال الغندور بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007 بفترة، وأخبرني أنه سأل العرجون عن سبب تحامله على الأهلي في تلك المباراة، فأجابه أن الجمهور هو السبب".

أضاف موضحًا "العرجون قال أن جمهور الأهلي جعله يتحامل على الفريق ويتخذ تلك القرارات ضده لأنه شتمه باستمرار قبل بدء المباراة وخلالها دون أن يفعل شيئًا".

وحول كواليس اللقاء، قال النحاس المدير الفني للمقاولون العرب حاليًا "مباراة الذهاب كانت أسهل وأقل ضغوطًا، كنا نستطيع الفوز هناك. أنا سجلت هدفًا في لقاء الإياب ولكني تعرضت بعدها بدقائق للطرد وهذا أحزنني بشدة".

"دخلت في مرحلة اكتئاب عقب المباراة، وقد لاحظ المدرب مانويل جوزيه هذا الأمر عقب عودتها من فترة الراحة للتدريبات، تحدث معي وساعدني على تخطي تلك الأزمة".

"جوزيه أخبرنا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يرغب في تتويجنا بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وأكد لنا أننا سنعود للفوز بالبطولة وقد حدث هذا بالفعل عام 2008".