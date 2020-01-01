سيد عبد الحفيظ: التركيز والتوفيق مهمان جدًا في مواجهة النجم الساحلي

الأهلي يستضيف جوهرة الساحل بحثًا عن فوز لا يعقد حسابات التأهل بالمجموعة

شدد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على ضرورة الفوز أمام النجم الساحلي التونسي حتى يحسم فريقه التأهل للدور المقبل بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا في الوقت نفسه صعوبة المباراة.

المارد الأحمر يستضيف جوهرة الساحل غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات في البطولة الإفريقية.

المباراة كان من المقرر أن تقام اليوم السبت، إلا أن الاتحاد المصري بالاتفاق مع نظيره الإفريقي "كاف" قررا تأجيل المباراة، لأسباب أمنية.

حسابات تأهل الأهلي عن المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات صحفية: "دائمًا ما تكون مواجهاتنا مع فرق شمال إفريقيا صعبة، لكن لا بديل عن الفوز في لقاء الغد، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا حتى نحقق الثلاث نقاط".

وأضاف: "التركيز والتوفيق مهمان للغاية في مثل هذه المباريات، خاصةً وأن الكرة التونسية ليست بغريبة علينا، والنجم الساحلي فريق ليس مجولًا بالنسبة لنا، والأهلي كذلك بالنسبة لهم".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، أما جوهرة الساحل فيصدر الترتيب بتسع نقاط.

أما الوصافة فيحتلها الهلال السوداني بتسع نقاط، لكنه خاض مباراة الجولة الخامسة وانتصر على بلاتينيوم الزيمبابوي صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وبذلك ودع الفريق الزيمبابوي رسميًا منافسات التأهل للدور المقبل، بينما انحصر الصراع على بطاقتي التأهل بين النجم والأهلي والهلال.