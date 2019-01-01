تفاصيل إصابة معلول - يغيب عن مواجهة الهلال السوداني

التونسي لم يستطع استكمال مواجهة النجم الساحلي

كشف خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، عن تفاصيل إصابة التونسي علي معلول؛ الظهير الأيسر للفريق، مؤكدًا أنه لن يلحق بمواجهة الفريق الأفريقية المقبلة.

التونسي كان قد تعرض للإصابة أمس الجمعة، خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي، ولم يستطع استكمال شوط اللقاء الثاني، وتحديدًا من الدقيقة 23، ليخرج محمولًا.

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وأوضح الطبيب أن الأشعة أثبتت معاناة معلول من شد في العضلة الضامة اليمنى، ويغيب على إثرها لمدة أسبوعين عن الملاعب، يخضع خلالها لفترة علاج وتأهيل.

بذلك يغيب الظهير الأيسر عن الشياطين الحمر في مواجهة بني سويف المقبلة في دور الـ32 من كأس مصر، في الثالث من ديسمبر المقبل، بجانب عدم لحاقه بلقاء الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامته في السادس من الشهر نفسه.

يذكر أن المارد الأحمر تلقى الهزيمة بالأمس أمام جوهرة الساحل بهدف وحيد، بعدما أكمل اللقاء من الدقيقة 13 بعشرة لاعبين، إثر طرد أيمن أشرف.

وأقيم اللقاء على الملعب الأولمبي برادس في تونس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة الأفريقية.

ويتذيل الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية رفقة بلاتينيوم الزيمبابوي دون أي نقاط، بينما يقتسم النجم الساحلي والهلال الصدارة بثلاث نقاط.