4 طلبات من الأهلي للاتحاد الأفريقي - ضرورة تطبيق تقنية الفيديو

مجلس الخطيب يشكو حكام مواجهة النجم الساحلي ويطلب 4 طلبات

أوضح مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، صيغة شكواه التي تقدم بها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد تعرضه للظلم خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي.

المارد الأحمر تلقى الهزيمة أمام جوهرة الساحل أول أمس الجمعة، بهدف وحيد، على ملعب رادس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه مدافع الأهلي أيمن أشرف في الدقيقة 12، إثر عرقلته لمهاجم النجم، واعتبرها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، إعاقة لانفراد صريح.

وجاء نص البيان، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "لجأ النادي الأهلي كعادته للطرق الشرعية للحصول على حقوقه، وتقدم اليوم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها مسابقات الـكاف، خاصة ما جرى من الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس، وارتكب الحكم العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر، عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقًا لنصوص القانون.

"كما تجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي عندما لمست الكرة ذراع أحد مدافعي النجم الساحلي داخل منطقة جزاء فريقه، وأهدر الحكم الكثير من الوقت القانوني للمباراة بسبب تعمده عدم احتساب وقت إضافي بديل لما تم استهلاكه في استبدالات الفريقين وإصابة العديد من اللاعبين، وتوقف المباراة للمشادات التي حدثت بين الحين والآخر".

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وأضاف: "لم يوفر الحكم البوتسواني الحماية القانونية للاعبي الأهلي داخل الملعب والجهاز الفني والإداري خارج الملعب.. وتجاوز عن أخطاء ارتكبها لاعبو المنافس في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة.

"وجاء في شكوى الأهلي أن الضرر يقع على الجميع وأن الاتحاد الإفريقي يبذل الكثير من الجهد لتطوير اللعبة، لكن هذه الجهود تذهب أدراج الرياح أمام الأخطاء التحكيمية غير المقبولة والتي تهدر حقوق مشروعة للأندية، وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قواعد العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة".

واستطرد: "لفت الأهلي النظر في شكواه لـ «كاف» إلى خطورة استمرار الأخطاء التحكيمية وإسناد مباريات لحكام بعينهم، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لطريقة تعيين الحكام للمباريات.. وشدد النادي على أن مسلسل الأخطاء التحكيمية تكرر كثيرًا مع الأهلي، لاسيما في الفترة الأخيرة خاصة في المباراة النهائية موسم 2016،2017 وهو ما يهدر الكثير من الجهد والمال على الأهلي وكل الأندية المشاركة في البطولة القارية التي تنفق الملايين وتضيع حقوقها، بسبب هذه الأخطاء التحكيمية.

"وفي ختام شكواه أكد الأهلي على ثقته في عدالة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورغبته في إصلاح منظومة التحكيم لحفظ حقوق كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية".

أما بخصوص الطلبات:

حدد الأهلي أربعة طلبات من الكاف.. بدأها بضرورة تطبيق تقنية “VAR” في مختلف مراحل البطولات الأفريقية ابتداءً من الموسم الحالي، خاصة وأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها.

طلب عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة.

ثالث طلبات الأهلي كانت ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الإفريقي.

الطلب الرابع للأهلي، فتمثل في ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح.

وأكد الأهلي على دعمه الكامل للخطوات الإيجابية التي يتخذها الكاف للارتقاء بكرة القدم الإفريقية ومن بينها منظومة التحكيم.