حسين الشحات: سنهزم الهلال ونتأهل أول مجموعتنا

لاعب الأهلي يرى أن موقف فريقه لا يزال صعبًا رغم تصدر المجموعة

أعرب حسين الشحات؛ لاعب الأهلي المصري، عن ثقته في قدرة فريقه على هزيمة الهلال السوداني على أرضه، موضحًا أن الهدف هو الصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كأول المجموعة.

المارد الأحمر حقق الفوز أمس الأحد، أمام النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد، سجله النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 32، على ملعب السلام، بالجولة الخامسة من دور المجموعات في البطولة الإفريقية.

وقال الشحات، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله، حققنا فوزًا مهمًا، والآن لدينا مباراة مهمة مقبلة أمام الهلال، هدفنا بها الفوز للتأهل كأول المجموعة".

الهزيمة أمام الهلال لا تعني الخروج - فرص تأهل الأهلي لربع النهائي

وأضاف: "النجم الساحلي فريق كبير، لعب مهاجمًا في المباراة وكان بحاجة لنقطة واحدة حتى يتأهل، لذلك بعد إحرازنا الهدف حاولنا إضافة الهدف الثاني واستمرت عملية الضغط على الخصم، لأن هدفنا كان إما التسجيل أو المحافظة على التقدم".

لاعب المارد الأمر تابع: "الحظ لم يوفقنا في إضافة الهدف الثاني، سنحت لنا فرص كثيرة، لكن لاعبو النجم كانوا يخرجون الكرة من على خط المرمى".

واختتم: "سنستعد جيدًا للهلال، فموقفنا لا يزال صعبًا، لكننا سنهزمه وسنتأهل أول مجموعتنا".

الأهلي يتصدر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، يليه جوهرة الساحل بتسع نقاط، والذي يتفوق بفارق الأهداف عن الهلال، صاحب المركز الثالث، أما بلاتينيوم الزيمبابوي فيحل أخيرًا بنقطة وحيدة.

ويحتاج المارد الأحمر لنقطة وحيدة من مواجهة الفريق السوداني في الجولة الأخيرة حتى يتأهل للدور المقبل، وهو نفسه ما يحتاجه النجم عند مواجهته لبلاتينيوم في الجولة نفسها.