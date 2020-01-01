الهزيمة أمام الهلال لا تعني الخروج - فرص تأهل الأهلي لربع النهائي

المارد الأحمر أمامه فرصة كبيرة للصعود حال تجنبه السيناريو الأسوأ

حسمت كل مجموعات دوري أبطال إفريقيا الفريقين المتأهلين عنها، باستثناء المجموعة الثانية فقط، التي لم يتأهل أي منها لدور ربع النهائي بعد، وتأجل الحسم للجولة السادسة والأخيرة.

المجموعة الثانية تضم الأهلي المصري "10 نقاط"، النجم الساحلي التونسي "9 نقاط"، الهلال السوداني "9 نقاط"، وبلاتينيوم الزيمبابوي "1 نقطة"، والذي ودع منافسات التأهل بشكل رسمي.

جوهرة الساحل كان على بعد خطوة واحدة من التأهل، إذ كان يحتاج للتعادل أمام المارد الأحمر أو الفوز، في اللقاء الذي جمع بينهما ليلة أمس الأحد، إلا أن الأهلي خطف الصدارة وأجل الحسم بفوزه بهدف وحيد، سجله النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 32 من المباراة التي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة. (طالع تقرير المباراة)

الجولة الأخيرة سيحل بها المارد الأحمر ضيفًا على الهلال في السودان، بينما يستضيف النجم فريق بلاتينيوم بتونس.

فماذا يحتاج الأهلي ليتأهل لربع النهائي؟

الفوز في السودان يعني تأهل الشياطين الحمر رسميًا إلى ربع نهائي، بل أن تأهلهم سيكون كمتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، دون النظر لنتيجة مواجهة النجم وبلاتينيوم.

في حال التعادل في السودان، فسيضمن المارد الأحمر أيضًا التأهل، لكن وضعه كمتصدر أو وصيف سيكون مرتبطًا بنتيجة مواجهة خصومه..

إذا تعادل النجم الساحلي أو خسر أمام بلاتينيوم، فإن الأهلي سيتأهل متصدرًا، أما في حال فوز جوهرة الساحل فسيرفع رصيد إلى 12 نقطة، والمارد الأحمر بالتعادل "11 نقطة"، ليكون وصيف المجموعة.

في حال الهزيمة في السودان، وهو السيناريو الأسوأ، فسيربط الأهلي مصيره بنتيجة مواجهة النجم وبلاتينيوم، إذ يحتاج للتأهل وقتها ضرورة خسارة جوهرة الساحل.

آنذاك سيتأهل الهلال متصدرًا "12 نقطة"، يليه الأهلي "10 نقاط"، ويودع النجم "9 نقاط".

أما تعادل النجم وبلاتينيوم فلن يفيد الأهلي في خسارته، حيث سيتساوى في النقاط مع الفريق التونسي وكذلك هما متساويان في المواجهات المباشرة، لكن فارق الأهداف سيصب في مصلحة النجم، وهو ما سيطيح بالأهلي مبكرًا من البطولة.