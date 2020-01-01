استبعاد أزارو وعودة وليد سليمان لقائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

21 لاعبًا في قائمة الشياطين الحمر

أعلن السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا الأحد.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء الغد، على ملعب السلام، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

القائمة شهدت عودة وليد سليمان، الذي غاب عن المباراة الأخيرة، بجانب ضم محمود متولي بعد التأكد من سلامته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

بينما تم استبعاد المهاجم المغربي وليد أزارو، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بحسب تأكيدات عدة تقارير.

وليد أزارو مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا .. هداف القارة و65% فرص ضائعة

وضمت فايلر 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة» – أليو ديانج – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو – حسين الشحات – محمود عبدالمنعم «كهربا».

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن.

يذكر أن المارد الأحمر يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 11 مباراة، إذ لم يتلق أي هزيمة منذ انطلاق الموسم.

أما ذئاب الجبل فيحتلون الوصافة برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في تسع مباريات وتعادلوا في اثنتين، وخسروا مباراتين.