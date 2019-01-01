الأهلي المصري يبحث عن عرض لرحيل جيرالدو

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي المصري يستعد لحسم مصير الأنجولي جيرالو دا كوستا جناح الفريق الذي انضم بداية الموسم.

ولم يشارك جيرالدو في المباريات بالشكل الكبير، بسبب تواجد أكثر من لاعب في نفس مركزه، خلال مباريات الأهلي بالموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي في الوقت الحالي يبحث عن عرض رسمي لرحيل جيرالدو أيًا كان على سبيل الإعارة أو البيع.

ويوجد في اللجنة الفنية للأهلي عدم إجماع على بقاء جيرالدو في الأهلي بالموسم الجديد والبعض يرفض رحيله بسبب عدم الحصول على فرصة كاملة.

وتنوي اللجنة الفنية للأهلي السماح للمغربي وليد أزارو بالرحيل عن اللاعب، بشرط الحصول على عرض مادي مناسب للتخلي عنه.

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وأشارت التقارير أن الأهلي سيبقي على الثنائي علي معلول وجونيو أجايي، بعد تجديد عقديهما، حيث من الممكن أن يتم احتساب علي معلول لاعب محلي في حال تطبيق اتحاد الكرة القانون.