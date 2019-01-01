الأهلي ينضم للمهتمين بمهاجم كوتوكو

النادي المصري يرصد مبلغًا كبيرًا لإتمام الصفقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زعمت مصادر غانية أن الأهلي المصري انضم لقائمة المهتمين بمهاجم أشانتي كوتوكو "سوني ياكوبا".

المهاجم صاحب الـ27 عامًا لفت الأنظار بأدائه القوي مع فريقه منذ انضم إليه خلال يناير 2018، وقد أبدت عدة أندية اهتمامها به أبرزها ثنائي زمبابوي "زيسكو يونايتد وناكاتا".

وحسب موقع غانا سوكرنت فقد رصد النادي المصري 1.5 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم بوركينا فاسو، وسيقدم له عقدًا يتضمن راتبًا شهريًا يُقدر بـ15 ألف دولار.

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ويمتلك بطل القرن في أفريقيا حاليًا قائمة مكتملة من اللاعبين الأجانب المسموح بهم في الدوري المصري، فيما يمتلك 3 مهاجمين هم وليد أزارو ومروان محسين وصلاح محسن، بجانب جونيور أجايي الجناح القادر على اللعب في مركز المهاجم المتقدم.

ويدور الحديث عن إمكانية رحيل المغربي أزارو خلال الصيف القادم، وحدوث هذا قد يدفع النادي لشراء مهاجم أجنبي آخر.