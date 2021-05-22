الأهلي المصري عقبة .. النصر يقترب من حسم صفقة قوية

النصر يقترب من حسم صفقة قوية، ولكن الأهلي المصري قد يتدخل لإفسادها

اقترب نادي النصر من حسم صفقة جديدة قوية، وذلك خلال تمهيدًا لانطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بهدف استكمال خطة تدعيم صفوف العالمي.

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدد من اللاعبين المميزين، بهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج، واستعدادًا لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

من هي الصفقة التي اقترب النصر من ضمها؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي النصر اقترب من الحصول على خدمات المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج، لاعب نادي الحزم المعار إلى أبها.

نادي النصر تقدم بعرض لنادي الحزم للحصول على خدمات ستراندبيرج لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع أفضلية الشراء بعد انتهاء تلك المدة، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

ستراندبيرج قدم مستوى مميزًا للغاية رفقة نادي أبها خلال الموسم الحالي، ليكون محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها نادي النصر.

إلى أين وصلت المفاوضات بين النصر والحزم؟

ويتفاوض حاليًا نادي النصر مع نظيره الحزم، من أجل الحصول على خدمات كارلوس ستراندبيرج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى الطرفين للتوصل لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب إلى العالمي.

إدارة نادي الحزم وضعت شرطًا بالحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو، وذلك من أجل التنازل عن خدمات ستراندبيرج لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما اشترط نادي الحزم الحصول على مبلغ مليونين ونصف المليون، من أجل بيع عقد ستراندبيرج بشكل نهائي إلى نادي النصر، ولكن الرغبة الموجودة لدى مسؤولي العالمي حاليًا، هي الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

من هو ستراندبيرج؟

وكان ستراندبيرج يلعب في صفوف نادي الحزم على سبيل الإعارة، قبل أن يتم شراء عقده لمدة موسمين، وبعد هبوط الفريق إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، تمت إعارته إلى نادي أبها.

وتألق ستراندبيرج مع نادي أبها، حيث استطاع أن يسجل 16 هدفًا كلهم بدون ركلات جزاء، جعلته في وصافة ترتيب قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لماذا الأهلي المصري هو العقبة أمام النصر؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي النصر وضع المهاجم الأنجولي فابيو أبرو، لاعب نادي الباطن بدلًا من ستراندبيرج في حالة عدم إتمام المفاوضات مع نادي الحزم.

يأتي ذلك في ظل تلقي وكيل أعمال ستراندبيرج اتصالًا بشكل غير رسمي من النادي الأهلي المصري، للاستفسار عن وضع اللاعب وعقده مع نادي الحزم.

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