الأهلي القطري يتعاقد مع المغربي نبيل الزهر موسمين

الجناح المغربي ينتقل للأهلي القطري من ليجانيس الإسباني

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن النادي الأهلي القطري، عن التعاقد مع اللاعب المغربي نبيل الزهر، جناح فريق ليجانيس الإسباني، لمدة موسمين مقبلين.

نبيل الزهر صاحب الـ32 عامًا، وصل إلى قطر منذ أيام، وخضع للكشف الطبي، ثم التفاوض مع إدارة الأهلي القطري.

النادي الأهلي القطري أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التعاقد مع اللاعب المغربي لمدة عامين.

لمدة عامين المهاجم المغربي "نبيل الزهر" في صفوف الفريق، قادماً من نادي ليجانيس الإسباني.

بحضور كل من مدير النادي السيد/ عارف عبدالرحمن، والمدير الرياضي السيد/ عبدالله جاسم. pic.twitter.com/Pg723Zk4pu — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) ٣٠ مايو ٢٠١٩

الزهر وقع في حضور عارف عبد الرحمن مدير النادي، والمدير الرياضي عبد الله جاسم.

الأهلي القطري تعاقد مع نبيل الزهر، بعد توصية من مدرب الفريق، الإسباني روبين دي لاباريرا، وذلك لأنه يرى أنه لاعب جيد ويحتاجه للعب بالجانب الأيمن، سواء جناح أو لاعب وسط.

يأتي ذلك ضمن استعدادات فريق الأهلي القطري للموسم الرياضي الجديد، بتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد.