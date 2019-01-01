شاموسكا يرفض اقتراح إدارة الفيصلي بشأن مباراتيه ضد الأهلي والاتحاد

شاموسكا يرفض اقتراح الإدارة

يستعد الفيصلي لمواجهة الأهلي في الجولة العاشرة ثم الاتحاد في المرحلة التالية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد رفض مديره الفني بريكليس شاموسكا اقتراح الإدارة البقاء في جدة بين المباراتين.

وتُقام مباراة الأهلي والفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت القادم في الدوري السعودي، فيما يُقام لقاء الاتحاد على نفس الملعب خلال الجولة الـ11 يوم السبت التالي 30 نوفمبر الجاري.

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واقترحت إدارة الفيصلي على المدرب البقاء في جدة خلال الفترة بين المباراتين، لكن شاموسكا رفض الأمر مفضلًا العودة إلى حرمة بعد مواجهة الأهلي ومن ثم التوجه إلى جدة مجددًا بعدها بعدة أيام لخوض لقاء الاتحاد.

وواصل الفيصلي تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة الأهلي ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي، وقد قسم شاموسكا اللاعبين لعدة مجموعات وأخضعهم لتدريبات تكتيكية تنوعت ما بين اللعب من لمسة واحدة والارتداد السريع.

وبدأ المران بعمليات الإحماء بجانب عدد من التدريبات البدنية تحت إشراف مدرب اللياقة "فلافيو ترافيزان"، فيما أجرى حراس المرمى تدريبهم المعتاد تحت إشراف ماركوس مونيز مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني.

يُذكر أن الفيصلي خسر آخر مبارياته في الدوري السعودي أمام النصر مما جمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن منافسه القادم وفارق 3 نقاط عن الهلال والنصر في الصدارة.