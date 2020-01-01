منصور بن مشعل معاتبًا جمهور الأهلي: أدينا دورنا كإدارة والباقي عليكم

الراقي يلاقي الفيحاء في الاختبار الأول لفلادان ميلويفيتش

طالب الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، جماهير ناديه بضرورة حضور المباريات خلال الفترة المقبلة، معربًا عن ثقته بهم لتلبية طلبه.

الراقي يستعد لمواجهة الفيحاء، في السادس من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقدم مجلس الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة، أمس الإثنين، الصربي فلادان ميلويفيتش مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمقال كريستيان جروس، والمدرب الوطني مازن بهلكي، الذي قاد الفريق لفترة مؤقتة.

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وقال ابن مشعل، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الجداوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أولًا أهنئ جمهورنا الحبيب بالمدرب الجديد، بتوفيق من الله تمكننا من التوقيع معه، نتمنى أن يكون فأل خير على نادينا الحبيب".

وأضاف: "لي عتاب على الجمهور، نحن كإدارة ومسؤولين أدينا دورنا، وباقي دورهم الآن، أتمنى حضوركم للمباريات من أجل مساندة نادينا، فهو في حاجة لنا، وحضوركم أصبح واجبًا".

المشرف العام على الكرة بالراقي اختتم: "أنا متأكد أنكم ستلبون طلبي وتحضرون المباريات، وإن شاء الله فريقنا إلى أحسن، ننتظر منكم المساندة والدعاء، وإن شاء الله الله لا يخيب آمالنا".

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق 13 نقطة عن الصدارة، بينما يأتي الفيحاء بالمركز التاسع بـ27 نقطة.