الأهلي ينظم مباراة ودية مع الفيحاء

الفريقان يستغلان فترة توقف الدوري

اتفق مسؤولو نادي الأهلي السعودي مع نظرائهم في الفيحاء على تنظيم مباراة ودية بين الفريقين، استغلالًا لفترة التوقف الدولي.

ويتوقف الدوري السعودي حاليًا، إثر خوض الأخضر لمواجهة أمام أوزباكستان في 14 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بجانب لقاء ودي آخر أمام باراجواي في 19 من الشهر ذاته.

وتقرر أن تقام المباراة في 15 من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل معقل الراقي.

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عقب انتهاء فترة التوقف، يستأنف الفيحاء مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة الشباب في 22 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

أما الراقي فيعود بمواجهة الفيصلي في 23 من الشهر ذاته، على ملعب الجوهرة المشعة، كلاهما ضمن الجولة العاشرة بالدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، أمام الفيحاء فيحل في المركز الـ12 بعشر نقاط.