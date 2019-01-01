الأطباء يعرضون على العويس إجراء جراحة وإلا الغياب طويلًا

الحارس أصيب خلال لقاء الفيصلي وتم استبعاده من قائمة السعودية في خليجي 24

يفاضل محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، خلال الأيام الحالية بين إجراء عملية جراحية في الوجه أو الاستمرار في برنامج علاجي قد يغيبه مدة طويلة عن الملاعب.

الحارس كان قد تعرض لكسر في عظمة الوجه، خلال مواجهة الراقي أول أمس السبت، أمام الفيصلي، نتيجة اصطدام هوائي عنيف مع أحد لاعبي الخصم.

وخرج العويس من الملعب محمولًا، ليتم التوجه به على الفور إلى مستشفى الملك عبد الله، بعد أن تورمت عينه اليسرى في الحال.

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ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية فإن أربعة أطباء عاينوا حالة حارس الراقي، واتفق جميعهم على أفضلية خضوعه لتدخل جراحي، لتسريع عودته للملاعب.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس من المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين أو ثلاثة، على أن يحدد موقفه اليوم الإثنين، من طريقة العلاج، إما بالجراحة أو العلاجات الاعتيادية بعد أن يعرض عليه الأطباء مسار كل منهما.

يذكر أن المباراة أكملها الحارس البديل ياسر المسيليم، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

واستبعد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، العويس من قائمة الأخضر المشاركة في كأس الخليج "خليجي 24"، وقام باستدعاء الحارس محمد اليامي بدلًا منه.