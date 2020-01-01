المؤشر: البلايلي لم يكن موفقًا أمام العدالة وحتى الآن لم أجدد للأهلي

صاحب الـ31 دخل الفترة الحرة ولم يجدد عقده حتى الآن

أرجع سلمان المؤشر؛ لاعب الأهلي السعودي، تعادل فريقه أمام العدالة إلى سوء التوفيق، متمنيًا من الجماهير مساندة الفريق خلال الفترة المقبلة.

المؤشر سجل هدف الراقي في لقاء العدالة، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ16 والافتتاحية للدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وكان الأهلي قد خسر نقطتين أيضًا في مشواره الافتتاحي بالموسم بتعادله أمام العدالة بالنتيجة نفسها 1-1.

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وقال المؤشر، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "لم يحالفنا التوفيق في بعض الكرات الليلة، إن شاء الله نعوضها في المباريات المقبلة، وإن كنا نتمنى حصد الثلاث نقاط، لأنها كانت ستقربنا من المتصدر والمن الوصيف، لكن الحمد لله على كل حال".

وأضاف: "ضاعت علينا عدد من الكرات، فلم نكن موفقين، خاصةً يوسف البلايلي، إن شاء الله يعوضنا في القادم، فلا يزال الدوري مستمر".

لاعب الراقي استطرد: "نتمنى مساندة الجماهير في المباريات المقبلة، وسنسعدهم".

بسؤاله عن تجديد عقده مع الراقي، أوضح: "حتى الآن لم يحدث أي شيء، إن شاء الله يكون خير في الفترة المقبلة، والله يكتب الخير لي وللأهلي".

صاحب الـ31 دخل الفترة الحرة، وينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري إلا أنه حتى الآن لم يجدد عقده.

يذكر أن التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 30 في المركز الثالث، مبتعدًا عن الوصافة بأربع نقاط، وخمس نقاط عن الصدارة، أما العدالة فيأتي في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.