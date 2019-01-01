جروس يتنفس الصعداء بجاهزية السومة والبلايلي

الثنائي يعود بعد إنهاء برنامجهما العلاجي والتأهيلي

تأكد بشكل رسمي جاهزية الثنائي عمر السومة ويوسف البلايلي؛ لاعبي الأهلي السعودي، لمواجهة الفريق المقبلة أمام الشباب.

الراقي يستعد لملاقاة الليث الأبيض في 28 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واطمأن السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق الجداوي، على الجاهزية البدنية والفنية للثلاثي، بعدما شاركا في المران الجماعي مساء الليلة.

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السومة كان يعاني من آلام أسفل البطن، نتيجة الفتق الرياضي، أجرى على إثرها عملية جراحية في ألمانيا، أما البلايلي فعانى من تمزق في العضلة الأمامية.

وشهدت الحصة التدريبية الليلة التركيز على الجوانب التكتيكية لمختلف مراكز اللعب، وقبل النهاية أوعز جروس للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي.

يذكر أن كتيبة جروس تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر؛ محتل الصدارة، وما يزال للراقي مواجهة مؤجلة.

الراقي حقق سبعة انتصارات في الموسم الجاري، بينما تلقى هزيمتين وتعادل في مباراتين أخرتين.