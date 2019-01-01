الأهلي السعودي يعلن قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا

الراقي يستهل مشواره بملاقاة السد، الذي أقصاه من النسخة الماضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استقر الأوروجوياني خورخي فوساتي؛ المدير الفني للأهلي السعودي، على قائمة الفريق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2019.

ويستهل الراقي مشواره في البطولة الآسيوية غدًا الثلاثاء، بملاقاة السد القطري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

إطلاق ساعة خاصة بالنادي الأهلي السعودي

القائمة شهدت ضمن الرباعي الأجنبي: عمر السومة، باولو دياز، دجانيني تفاريس، وأدريلان سانتوس.

فيما ضم الأوروجوياني 26 لاعبًا آخرين، هم:

محمد العويس - ياسر المسيليم - باسم العطالله - سعيد المولد - محمد آل فتيل - علي الزبيدي - عبد الله حسون - حسين عبد الغني - معتز هوساوي - محمد الزبيدي - هاني الصبياني - فيصل دارسي - عبد الباسط هندي - سلمان المؤشر - تيسير الجاسم - عبد الفتاح عسيري - حسين المقهوي - عبد العزيز الشهراني - نوح الموسى - أيمن الخليف - عبد الرحمن غريب - يوسف الحربي - يحيى القرني - فراس الغامدي - عمر الزيني - مهند عسيري.

يذكر أن الراقي ودع النسخة الماضية من دوري الأبطال من دور ربع النهائي على يد السد، بالهزيمة أمام برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما وصل الفريق القطري بالنسخة الماضية إلى نصف النهائي وودع البطولة على يد بيرسبوليس الإيراني، بالهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.