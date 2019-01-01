الأهلي السعودي يُحدد احتياجاته من اللاعبين في الميركاتو الصيفي

لتدعيمها قبل انطلاقة منافسات الموسم المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ مسؤولي نادي الأهلي السعودي في التخطيط لصفقات الفريق بالموسم الجديد 2019\2020، من أجل تحديد الاحتياجات المطلوبة في الميركاتو الصيفي.

التقارير المقربة من النادي أشارت إلى حاجة النادي إلى دعم مركز متوسط الدفاع وصناعة الألعاب والظهير الأيسر.

ويأتي التفكير في هذه المراكز لتدعيمها قبل انطلاقة منافسات الموسم المقبل بعد أن كشف الموسم المنتهي الحاجة الماسة لتعاقد مع عناصر مميزة في هذه المراكز تحقق الإضافة الفنية.

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وأوضحت التقارير أن قرار خفض اللاعبين الأجانب إلى سبعة أسماء في صفوف كل فريق خلال منافسات دوري المحترفين الموسم المقبل قد يتسبب في إلغاء فكرة التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر.

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يُذكر أن قائمة الراقي تضم سبعة لاعبين أجانب عقودهم سارية مع النادي وهم ثنائي خط الهجوم المحترف السوري عمر السومه وزميله دجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر بجانب ثلاثي خط الوسط جوزيف دي سوزا لاعب المحور البرازيلي واللاعب نيكولاي ستانسيو صانع الألعاب الروماني واللاعب كلاوديو بايزا لاعب المحور التشيلي بالإضافة لمواطنه باولو دياز مدافع الفريق وزميله اديرلان سانتوس المدافع البرازيلي.