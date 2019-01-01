لوكاس ليما لجمهور الأهلي: في معقل الأسود سنحقق أهدافنا

البرازيلي شارك للمرة الأولى مع الراقي أمام ضمك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البرازيلي لوكاس ليما؛ محترف الأهلي السعودي، على شعوره بالفخر للعب للراقي، واصفًا إياه بأحد أعظم الأندية في العالم.

البرازيلي انضم لصفوف النادي الجداوي خلال الميركاتو الصيفي المنقضي قادمًا من نانت الفرنسي بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

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وكتب ليما، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الشكر للرب على كل شيء فعله لي في حياتي، والآن موعد تمثيل الأهلي أحد أعظم الأندية في العالم وصاحب الجمهور المميز والعظيم".

وأضاف: "متأكد أن معًا سنحقق أهدافنا، أشكر كل من حوّل حلمي لحقيقة، أنا الآن واحد منك في معقل الأسود".

ليما خاض أول أمس السبت، أول لقاء له بقميص الراقي أمام ضمك وديًا، وانتهت المباراة بفوز رفاق ليما بثنائية مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعب أول لقاء رسمي له مع الأهلي في 14 من الشهر الجاري أمام الوحدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.