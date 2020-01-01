الأهلي يضرب عرض الهلال ويقترب من ضم بلهندة

بلهنده مطلوب مُجددًا في الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية واردة من تركيا بأن النادي الأهلي السعودي فتح خطًا من المفاوضات مع نظيره جلطة سراي التركي، على أمل الحصول على خدمات نجمه الدولي المغربي، يونس بلهندة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، واحدًا من أهم اللاعبين في صفوف العملاق التركي، بعد أن نجح في فرض نفسه داخل الفريق منذ انضمامه إليه في صيف عام 2017 قادمًا من دينامو كييف الأوكراني.

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وحسبما أكد الصحفي التركي الشهير، علي ناسي، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فإن مسؤولي النادي الأهلي السعودي قدموا عرضاً لنظرائهم في الجانب التركي، بلغت قيمته سبعة ملايين دولار، في محاولة لإقناعهم بالتخلي عن خدمات بلهنده لصالحهم في ميركاتو الصيف المقبل.

ولا يعد الأهلي هو النادي السعودي الوحيد الراغب في ضم بلهندة، إذ أن الهلال كذلك سبق وأن أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع اللاعب منذ أيام قليلة، لكن المفاوضات توقفت بشكل مُفاجيء، لما قيل عن رغبة اللاعب في الحصول على راتب سنوي تبلغ قيمته ستة ملايين دولار.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صراعا بين الثنائي السعودي الأهلي والهلال، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذي يبدو أنه سيتجه للعرض الأقوى ماليا، بحسب ما تؤول إليه التكهنات.

وتجدر الإشارة إلى أن بلهنده كان قد بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا في عام 2013 بقميص نادي مونبلييه، الذي تدرج في فئات فرقه العمرية، قبل أن يشد الرحال صوب أوكرانيا وبالتحديد نحو فريق دينامو كييف.