رسميًا - إقالة برانكو من تدريب الأهلي

الكرواتي حصد أربع نقاط فقط من ثلاث مباريات بالدوري!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، رسميًا إقالة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام الوحدة.

الراقي تلقى الهزيمة أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ويأتي قرار الإقالة عقب الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها الكرواتي من قبل الجمهور، منذ أول مباراة قاد الفريق بها، حيث اتهمه الجمهور بالجُبن.

وحصد الأهلي منذ بداية الدوري السعودي مع برانكو على أربع نقاط فقط من ثلاث مباريات، بالتعادل أمام العدالة والفوز أمام الاتفاق والهزيمة أمام الوحدة.

برانكو كذلك قاد الراقي لوداع دوري أبطال آسيا من دور الـ16 بالهزيمة أمام الهلال السعودي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.