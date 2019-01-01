مدير الكرة بالأهلي للجمهور: ادعموا اللاعبين فالجميع يسعى لخدمة الكيان

الجمهور قام بالهجوم على سعيد المولد مؤخرًا خلال لقاء ضمك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد ماجد الطويرقي؛ مدير الكرة بالأهلي السعودي، على تحقيق فريقه الاستفادة من فترة توقف الدولي، مطالبًا الجماهير بدعم اللاعبين كما عودتهم.

الراقي استغل فترة التوقف الدولي، لخوض لقاء ودي أمام ضمك، حقق به الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وقال الطويرقي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ": "فترة الإعداد الحالية حققنا منها الاستفادة المطلوبة، اللاعبون الذين لم يحصلوا بعد على فرصة مشاركة مع الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق، تم منحهم فرصة، واطلع المدرب على ما يمتلكونه من إمكانات فنية وجاهزية بدنية".

وأضاف: "حققنا الاستفادة كذلك من مشاركة البرازيلي لوكاس ليما؛ الوافد الجديد، والذي قدم لمحات فنية جيدة وإن كان لا يزال بحاجة لبعض الوقت من أجل الانسجام مع زملائه"

مدير الكرة بالفريق الجداوي اختتم: "كل من يرتدي قميص الأهلي حاليًا يقدم كل ما يملك حتى يثبت أحقيته في خدمة هذا الكيان العظيم، ونأمل من الجماهير التي اعتدنا على مساندتها للفريق طوال تاريخ النادي أن تواصل وقفاتها المشهودة وتدعم كافة نجوم الأهلي".

جمهور الراقي قام مؤخرًا بشن هجومًا عنيفًا على سعيد المولد؛ لاعب الفريق، والهتاف ضده خلال اللقاء الودي أمام ضمك، مما اضطره لطلب التغيير المبكر ومغادرة أرض الملعب. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الدوري السعودي متوقف حاليًا لاستعداد المنتخب الوطني لاستهلال مشواره في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، غدًا الثلاثاء، أمام منتخب اليمن بالعاصمة البحرينية "المنامة".