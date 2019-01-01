دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - الصائغ وجمهور الأهلي يدعمون مرضى السرطان قبل لقاء ضمك

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الراقي يستعد لعودة الدوري بملاقاة ضمك وديًا
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

حرص أحمد الصائغ؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، على دعم أطفال مرضى السرطان، خلال اللقاء الودي أمام ضمك.

الراقي استغل فترة التوقف الدولي، ليطمئن على جاهزية لاعبيه بمواجهة ضمك، اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل.

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واحتشد الجمهور في مدخل الاستاد رفقة الصائغ للهتاف لأطفال مرضى السرطان من جمعية "ساند".

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يذكر أن الأهلي يستأنف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة الوحدة في 14 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة.

أما ضمك يعود بمواجهة الاتحاد في 13 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الثالثة أيضًا.

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