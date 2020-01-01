الأهلي يتقدم بشكوى جديدة ضد الزمالك

مجلس القلعة الحمراء فاض به الكيل!

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى رسمية ضد قناة الزمالك ورئيس النادي مرتض منصور إلى المجلس الأعلى للإعلام.

قناة القلعة البيضاء كانت قد تجاوزت في حق القلعة الحمراء ورئيسها خلال الفترة الماضية، على إثر أزمة لقب نادي القرن الإفريقي، وأزمة الأحمر مع الوزير السعودي تركي آل الشيخ، وقائد الشياطين الحمر حسام عاشور.

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وجاء نص بيان مجلس الخطيب: "تقدمت إدارة النادي بشكوى اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك التي خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي. وما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر في نهجه لأثارة الفتنة واشعال نار التعصب بين الجماهير.

"وجاء في شكوى النادي أيضًا الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل، هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير".

واختتم: "وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصنف بين أبناء الوطن".

يذكر أن مسؤولي الفارس الأبيض فتحوا من جديد ملف لقب نادي القرن الإفريقي، الذي حصل عليه الأهلي عام 2000 من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إلا أن الزمالك وبعد 20 عامًا قرر تقديم مستندات إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، تثبت أحقيته في اللقب.

وكان مجلس القلعة الحمراء قد تقديم بشكوى رسمية ضد غريمه التقليدي بعدما قام الأخير برفع لافتة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي"، على بوابات القلعة البيضاء، مطالبًا بحقوقه الحصرية في اللقب.