"الأهلي لن ينسحب من الدوري، تعليمات كارتيرون لأزارو كانت من أسباب رحيله"

تصريحات مثيرة وأسرار من إقالة كارتيرون من تدريب الأهلي

لم يُفوت عدلي القيعي مستشار الأهلي للتعاقدات ومقدم برنامج "ملك وكتابة" على قناة النادي الرسمية تصريحات باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك حول وجوب تطبيق العدل في كرة القدم المصرية دون رد.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في مباراة القمة مساء اليوم ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري، وهو لقاء سيلعب دورًا حاسمًا في صراع الفريقين على اللقب.

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ماذا قال باتريس كارتيرون حول الحكام والأهلي؟

المدرب الفرنسي كان قد طالب خلال حوار أخير له بتطبيق العدل، مؤكدًا أن الأهلي لم يتضرر من أخطاء الحكام المصريين عكس فريقه الذي تضرر خلال مواجهتي سموحة وبيراميدز في الدوري المصري.

مضيفًا "الجميع يتحدث عن الحكام ويضعهم تحت ضغط كبير، نحن لسنا مثلهم. هناك أندية تتحدث مع الحكام هاتفيًا ويتلقون اعتذارات منهم على الأخطاء، هذا شيء يجب ألا يحدث. الزمالك يحترم الحكام المصريين وهم مميزين ويجب دعمهم".

ماذا قال عدلي القيعي؟

المسؤول الأهلاوي المخضرم رد على تصريحات المدرب الفرنسي بقوله عبر قناة الأهلي الرسمية "إن كان كارتيرون يطلب العدل فنحن كذلك نريده، ونحن سبق أن استأنا وغضبنا كثيرًا من تعليماته لوليد أزارو بقطع قميصه خلال مباراة الترجي التونسي".

أضاف "شعرنا بالخجل مما فعل وقد تسبب بخسارتنا دوري أبطال أفريقيا، تلك السلوكيات لا تُشبه النادي الأهلي، وما فعله ذلك اليوم كان من أسباب اتخاذ قرار برحيله فيما بعد".

وحول طلب الأهلي حكامًا أجانب لمبارياته في الدوري المصري ورفض اتحاد الكرة ذلك، قال القيعي "البعض يريد دفعنا للانسحاب من الدوري، لن ننسحب من الدوري وسنلجأ لكل الإجراءات المتاحة لنيل حقوقنا ومن بينها اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ما هي قصة قطع قميص أزارو؟

كان الحكم الجزائري مهدي عبيد قد احتسب ركلة جزاء لصالح وليد أزارو خلال مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، وقد ظهر المهاجم المغربي وقميصه مقطوعًا ليُوحي بأنه قُطع من شد لاعب الترجي له.

لقطات الكاميرا أظهرت فيما بعد أن أزارو هو من كام بقطع قميصه بنفسه ليخدع الحكام، وقد تسبب ذلك بإيقافه عن مباراة الإياب التي خسرها الأهلي 3-0 بعدما كان قد فاز ذهابًا 3-1 ليخسر اللقب.

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