محمد فضل بعد تكذيب قناة أبو ظبي للاتحاد المصري: حدث سوء تفاهم

عضو اللجنة الخماسية يوضح مصدر المواد الفيلمية التي حصل عليها اتحاد الكرة

رد محمد فضل؛ عضو اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، على تكذيب يعقوب السعدي؛ رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، حول مصدر الفيديوهات التي استندت عليها اللجنة بشأن عقوبات كأس السوبر المصري.

الاتحاد المصري أكد في بيان رسمي أنه حصل على مواد فيلمية من قناة أبو ظبي، وهي ما اعتمد عليه في عقوباته، لكن السعدي أكد أنه لم يمنح أي لقطات أو فيديوهات للمباراة لأي جهة أو شخص. (طالع التفاصيل)

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وقال فضل، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "تم نقل المباراة عبر قناة أبو ظبي وأون سبورت، وعندما قلنا أننا حصلنا على الفيديوهات من أبو ظبي لم أكن أقصد بها القناة بل من مجلس أبو ظبي وعربيات تقنية الفيديو التي كانت بمدينة أبو ظبي والتي نقلت المباراة، نحن لا نقحم قناة أبو ظبي في المشكلة، فهي ليست طرفًا".

وأضاف: "اعتذر لو حدث سوء فهم، فعلاقتنا مع الإمارات أكبر من ذلك بكثير، لكن كل ما حدث أن مجلس أبو ظبي منحنا فيديوهات المباراة بعدما حصل عليها من قناة أبو ظبي، ولا مشكلة في ذلك، هناك من يفتعل مشكلة دون مشكلة".

الزمالك والأهلي التقيا الخميس الماضي، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في كأس السوبر المصري، وفاز الأول بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي نهاية المباراة، وقع شجارًا بين لاعبي الفريقين، تطور إلى اشتباكات بالأيدي، بالإضافة إلى استفزازات من لاعبي الزمالك لجمهور القلعة الحمراء.

وأصدرت بالأمس لجنة الانضباط عدة قرار ضد من اشترك في أعمال الشغب، من إيقاف الثنائي إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)