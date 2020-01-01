14 عقوبة منتظرة على الزمالك حال عدم خوض القمة أو الانسحاب من الدوري

مجلس القلعة البيضاء قرر الانسحاب من الدوري بسبب اللجنة الخماسية

تنتظر اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الإثنين، موقف نادي الزمالك من خوض لقاء القمة أمام الأهلي من عدمه، لتحديد موقفه من لائحة العقوبات.

مجلس القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، أعلن أمس الأحد، الانسحاب رسميًا من الدوري المصري الممتاز، اعتراضًا على العقوبات التي أوقعتها اللجنة على لاعبيه ورئيس النادي على خلفية كأس السوبر المصري.

لجنة الانضباط والأخلاق أصدرت أول أمس السبت، عدة عقوبات ضد عدد من لاعبي الفارس الأبيض والمارد الأحمر، بخلاف منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاث مباريات، مع تغريمه 200 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

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بالعودة إلى لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، وتحديدًا مادة المخالفات والعقوبات رقم 21، فهناك 14 عقوبة من المنتظر أن تلجأ اللجنة إليها حال تنفيذ الزمالك قراره بالفعل سواء بالانسحاب من القمة أو من الدوري بشكل عام.

وتأتي العقوبات على النحو التالي:

1- التحذير

2- التوبيخ

3- غرامة مالية بحد أدنى 50 ألف جنيه مصري

4- خسارة المباريات

5- اللعب على ملعب محايد

6- منع اللعب في ملعب معين

7- الحرمان من القيد

8- الخصم من النقاط

9- هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى

10- الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة

11- إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر

12- منع فرق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات

13- الحرمان من الجائزة

14- سحب اللقب

وتوضح اللائحة أن اللجنة عليها توقيع العقوبة المناسبة دون التقيد بالتسلسل المذكور.

يذكر أن القمة محدد لها السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب برصيد 45 نقطة محققًا العلامة الكاملة من 15 مباراة، بينما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.