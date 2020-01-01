في غياب رمضان صبحي - فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

القمة تقام في موعدها غدًا الإثنين

أعلن السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه استعدادًا للقاء القمة أمام الزمالك.

القمة من المقرر أن تقام غدًا الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي، الذي لم يكتمل شفائه من الإصابة بعد، بجانب الثنائي الموقف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي، على خلفية أحداث الشغب بلقاء السوبر المحلي.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – حسام عاشور – جيرالدو – وليد سليمان – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

يذكر أن المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 45 نقطة محققًا العلامة الكاملة في 15 مباراة، بينما يحل الفارس الأبيض ثالثًا برصيد 31 نقطة.

وكان الزمالك قد توج بطلًا قبل أيام لكأس السوبر المصري على حساب الأهلي بهزيمته بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.