متعب: لم أقصد الإساءة لأحمد بلال ونصحت مصطفى محمد بنية صافية

هدافا الأهلي السابقين حدث سوء تفاهم بينهما بسبب مهاجم الزمالك

أعرب عماد متعب؛ لاعب الأهلي الأسبق المحلل حاليًا بقناة "أون سبورت"، عن استيائه من الجدل الواسع الذي صاحب توجيه لنصيحة لمصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، مشددًا على أنه لم يقصد به أي إساءة لأحمد بلال؛ مهاجم المارد الأحمر الأسبق.

بلال كان قد تسبب في حالة جدل كبيرة بعدما أكد أن مصطفى لن يسجل أي هدف في مواجهة الفارس الأبيض أمام بيراميدز، التي أقيمت في 15 من الشهر الجاري، بسبب الضغط الكبير الذي يعاني منه، بجانب أنه لم يسجل في ست مباريات متتالية.

وفاجأ مهاجم الأبيض، أحمد أجوال بهزه لشباك بيراميدز، في المباراة التي فاز بها فريقه بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

متعب نصح صاحب الـ22 بعدم الالتفات إلى الانتقادات التي توجه له مهما كان من يوجهها، مطالبًا إياه بتنفيذ ما يطلبه المدرب منه فقط، ومساعدة الفريق في الفوز سواء بالتسجيل أو حتى بالتحركات الذكية داخل الملعب.

وقال متعب، خلال الاستوديو لتحليلي لقناة "أون سبورت": "كل ما أقوله هنا يخرج بنية صافية مني، لكن عندما ذهب لبيتي عقب مواجهة الزمالك وبيراميدز، فوجئت بهجوم كبير عليّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثي لمصطفى محمد، نصحته فقط بألا يستمع لكلام المحللين ويركز في الملعب فقط، ووقتها لم أكن أعلم أي شيء عن كلام بلال عنه، علمت عنه بعد الهجوم عليّ".

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وأضاف: "نصحت مصطفى بما كنت أرغب في أن يقال لي عندما كنت لاعبًا، ولم أكن قاصدًا أي إساءة لأحمد بلال، فهو قائدي وأكن له كل الاحترام، حتى أنه لم يقصد أن يقلل من اللاعب، هو كان يريد أن يرفع الضغوطات من عليه بسبب المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وانتظار الجمهور أهدافه في كل مباراة".

وواصل متعب حديثه: "أنا احترم الجميع ولا أسيء لأي شخص، ولا أريد أن أخسر جمهور الأهلي حتى أسيء لبلال، وكذلك لا أبحث عن أموال بكلامي في البرامج، فكان بإمكاني البقاء في الملاعب وتقاضي ضعف ما أتقاضاه في العمل الإعلامي الآن، لكنني وقتها كنت سأخسر جمهور الأهلي".

واختتم: "تواصلت مع أحمد بلال مباشرة بعد سوء التفاهم الذي حدث، لكن هاتفه كان مغلقًا، فبعثت له عدة رسائل مع أشخاص مختلفة، حتى تمكنت من الحديث معه، وتفهم هو موقفي وأكد لي أنه لم يفهم كلامي بشكل خاطئ".

يذكر أن مصطفى محمد سجل هدفين فقط خلال ست مباريات خاضها فريقه بالموسم الجاري، ليحتل الأبيض المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.