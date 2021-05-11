لاعب الزمالك تعرض لهتافات عنصرية خلال مواجهة القمة الأخيرة أمام الأهلي

أعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب نادي الزمالك المصري، أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد كل المتجاوزين في حقه خلال الفترة الماضية، رغبةً منه في التصدي لظاهرة العنصرية في ملاعب كرة القدم.

كيف تعرض شيكابالا للعنصرية؟

لاعب الفارس الأبيض كان قد تعرض للعنصرية من قبل قلة من جماهير الأهلي، خلال لقاء القمة الذي جمع الفريقين أول أمس الإثنين، على استاد القاهرة الدولي.

وقام شيكابالا بالرد على الهتافات ضده بالإشارة على حذائه قبل أن يتجه للجلوس على مقاعد البدلاء، إذ تم استبداله في شوط المباراة الثاني.

ماذا سيفعل للتصدي للعنصرية؟

شيكابالا كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناءا علي دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل".

وأضاف: " هذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية".

جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناءا علي دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل.



وهذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية. pic.twitter.com/tyi47KhMqK — Shikabala (@Shikabala) May 11, 2021

معاقبة شيكابالا:

رد شيكا على الجمهور في لقاء أول أمس، تسبب في قرار ضده من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، إذ قررت اللجنة إيقافه لمدة مباراتين مع تغريمه ماديًا.

وبذلك يغيب شيكابالا عن مواجهتي إنبي وطلائع الجيش في 14 و20 من الشهر الجاري، ضمن الجولتين 22 و23 من الدوري المصري الممتاز

يذكر أن لقاء القمة كان قد انتهى بالتعادل 1-1، ضمن الجولة 21، حيث سجل صلاح محسن للأهلي، وتعادل فرجاني ساسي للزمالك.

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