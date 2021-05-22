رسميًا .. الأهلي يحتج على مشاركة سيف جعفر والزمالك يستفزه بتغريدة جديدة
أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا اليوم السبت، تقدمه بمذكرة إلى اتحاد الكرة المصري احتجاجًا على مشاركة سيف فاروق جعفر؛ لاعب الزمالك، خلال مواجهة الفريق الماضية أمام طلائع الجيش، بداعي إيقافه في مسابقة مواليد 99.
اللاعب خاض بعض الدقائق في مواجهة الفريق الأول للفارس الأبيض أول أمس الخميس، أمام الجيش، ضمن الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.
كيف بدأت الأزمة؟
في 11 من أبريل الماضي، تواجه الأهلي والزمالك في ختام مسابقة دوري الجمهورية مواليد 99، وعقب نهاية المباراة احتفل كلا الناديين بتتويجه باللقب، بعد تساوي النقاط.
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أحدهما احتفل بداعي تفوقه في الأهداف، والآخر بداعي تفوقه في المواجهات المباشرة، مما دفع اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بإقامة مباراة فاصلة في 26 من مايو الجاري.
لكن خلال احتفالات الفارس الأبيض تطاول عدد من لاعبيه على القلعة الحمراء ومسؤوليها، فعاقبتهم لجنة الانضباط بالإيقاف لثماني مباريات بمختلف البطولات، وهم: أحمد عيد – سيف فاروق – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد.
وكان اللاعب ضمن الموقوفين في أزمة لقاء الأهلي والزمالك في ختام دوري الجمهورية في 11 من أبريل الماضي.
تفاصيل احتجاج الأهلي:
وجاءت تفاصيل المذكرة بحسب ما نشر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء كالتالي:
أرسل النادي الأهلي صباح اليوم مذكرة لاتحاد الكرة يطالب فيها بتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للبطولات المختلفة، وكذلك القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.
وأكد النادي الأهلي على تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك "أحمد عيد – سيف فاروق – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد" مواليد 99، ثماني مباريات وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في "بطولة الجمهورية مواليد 99" والتي أقيمت في 11.4.2021 .. وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد ٩٩ والتي حدد اتحاد الكرة لها يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد، وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف جعفر في مباراة ناديه ضد طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.
ويستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة في لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه: اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية، بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات، إلا بعد إيقافه. فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فإنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها.
وفي ضوء قرار اتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل دوري ٩٩، هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته. ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها.
وفي ختام مذكرته جدد النادي تأكيده على أن مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات. النادي يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، ولن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.
الزمالك يسخر من احتجاج الأهلي:
من جانبه، علق الحساب الرسمي للقلعة البيضاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على البيان بسخرية، إذ نشر صورة اللاعب معلقًا: "سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالي".
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