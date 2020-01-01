محمد عنتر يكشف دور الخطيب المؤثر في انتقاله للزمالك بدلًا من الأهلي

لاعب الأسيوطي السابق يتحدث عن كواليس انتقاله للزمالك بدلًا من الأهلي ودور الخطيب ومرتضى منصور في ذلك

كشف محمد عنتر لاعب الزمالك عن دور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في تحول وجهته من الفريق الأحمر للأبيض خلال سوق الانتقالات الشتوي يناير 2018.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا كان قد أثار الجدل في منتصف موسم 2017-2018، إذ كان على بُعد خطوة واحدة من ارتداء قميص الأهلي لكن وجهته اختلفت خلال دقائق قليلة وانتقل للزمالك.

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وقد كشف اللاعب المصري كواليس تلك الدقائق بقوله لقناة الزمالك "علي ماهر وهادي خشبة رشحوني للنادي الأهلي، وقد تحدثت مع ناجي خليل عضو اللجنة الفنية هناك وأبدوا رغبتهم في ضمي، ولم يكن لدي مشكلة، وقد طلبوا مني التوقيع على العقود لكني رفضت ذلك لارتباطي بعقد يمتد لـ3 مواسم مع نادي الأسيوطي، وطلبت منهم إنهاء الإجراءات مع النادي أولًا".

تابع "الزمالك لم يتحدث معي أبدًا خلال تلك الفترة، وبعد مفاوضات طويلة نجح الأهلي والأسيوطي في التوصل لاتفاق على انتقالي مقابل 13 مليون جنيهًا مصريًا تُدفع على قسطين".

"التوصل لاتفاق كان في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوي، وقد تم في وقت متأخر من ذلك اليوم، وطلب عدلي القيعي التحدث هاتفيًا مع الرئيس محمود الخطيب أولًا قبل توقيع العقود النهائية لكنه لم يرد على اتصاله لكونه نائمًا أو منشغلًا بأمر ما، وهنا طلب القيعي تأجيل الأمر ليوم غدٍ، لكن تدخل الأسد مرتضى منصور وطلب ضمي للزمالك".

"تحدث مرتضى منصور مع رئيس النادي الأسيوطي وطلب ضمي وعرض 15 مليون جنيهًا مصريًا، وقد أرسل أحمد مرتضى منصور وإسماعيل يوسف ومعهما المال نقدًا وهنا تم توقيع العقود وإنهاء الصفقة لصالح الزمالك".