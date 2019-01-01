عبد الفتاح: الوقت الفعلي للمباريات 30 دقيقة والباقي ضائع

رئيس لجنة الحكام يتحدث عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التهنئة إلى الحكمين أمين عمر ومحمد الصباحي، حكمي مباراتي الأهلي والزمالك، أمام سموحة والداخلية بالترتيب.

عبد الفتاح قال خلال تصريحات إذاعية: "أمين عمر ومحمد الصباحي أدارا المباراتين باحترافية، وسط أجواء من التعصب الأعمى والكراهية، ولم تقتصر على الجماهير، بس من المسؤولين الذين لا يصلحون بالوسط الرياضي".

رئيس لجنة الحكام تابع: "منذ فترة قررت عدم التحدث، ولكن الأمور زادت عن الحد، ولم يعد مقبولًا السكوت الآن عن ما يحدث".

وواصل: "التحكيم المصري جيد وقوي، والعيب في تلك الأندية التي تهاجم قضاة الملاعب، ودائمًا يعلقون عليهم ضريبة النتائج السيئة".

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عصام عبد الفتاح أردف: "كيف تعترضون على احتساب الوقت الضائع، والوقت الفعلي للمباريات في الملاعب المصرية 30 دقيقة، والباقي وقت ضائع".

واختتم عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "مباراة الأهلي بها 10 دقائق وقت بدل ضائع، والزمالك 20 دقيقة، والخطأ الوحيد كان هدف الداخلية لتسلل اللاعب".

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أمين عمر كانت طالته بعض الانتقادات القوية خلال مباراة الأهلي وسموحة، بسبب احتساب 7 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.