الثغرة القاتلة والهجوم الفتاك .. ديربي "الأهلي والزمالك" على صفيح ساخن

مواجهة ساخنة جديدة تجمع بين الأهلي والزمالك

في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الإثنين، تتوقف الحياة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، لترقب الحدث الكروي الأبرز، وهو مواجهة الأهلي والزمالك، في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، فماذا ينتظرنا في هذه المواجهة الشرسة؟

الزمالك يدخل المباراة وهو متصدر لترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة بـ40 نقطة من 18 مباراة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف الاقتراب من الصدارة، وتوسيع الفارق بينه وبين الزمالك، حال تحقيقه الفوز في المباراتين المؤجلتين، بينما يسعى الزمالك للتخلص من شبه إمكانية تصدر الأهلي حال تحقيقه الفوز في مواجهاته المؤجلة.

ما هي أبرز نقاط قوة الزمالك؟

يمتلك الزمالك العديد من العناصر الخطيرة خاصة على الصعيد الهجومي، والذي يمتلك فيه لاعبين مميزين، على رأسهم المغربي أشرف بنشرقي، وأيضًا قائد الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا، الذي يقدم أفضل ما لديه خلال الفترة الحالية، والمغربي حميد أحداد، الذي بدأ مشوار تألقه مع الفريق الأبيض.

هذا بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري، ويوسف إبراهيم أوباما، الزمالك يمتلك في المراكز الهجومية العديد من اللاعبين المميزين، وتعد أبرز نقاط قوته.

الأطراف أيضًا، يمتلك الزمالك وفرة في هذه المراكز، الظهيرين الأيمن والأيسر، حيث يتواجد في الناحية اليسرى ثلاثة لاعبين وهم عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح، وفي الناحية اليمنى، يوجد حازم إمام وحمزة المثلوثي، وأحمد عيد.

ما هي نقاط قوة الأهلي؟

تعد نقاط قوة النادي الأهلي متمركزه في خطي الوسط، والهجوم، حيث يمتلك الفريق الأحمر لاعبين رائعين على المستوى الهجومي، أبرزهم محمد شريف وطاهر محمد وحسين الشحات ومحمود كهربا، بالإضافة إلى اللاعبين البدلاء.

ويتميز الخط الهجومي بالنادي الأهلي بالسرعة والاختراق من العمق، في ظل عدم قدرة الظهيرين الهجومية في التي يعاني منها الأهلي، في ظل غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر الذي كان يساهم هجوميًا بشكل كبير.

وفي خط الوسط، يمتلك الأهلي لاعبين مميزين جدًا، أبرزهم محمد مجدي أفشة، وعمرو السولية، بالإضافة للاعب المالي أليو ديانج، وأيضًا أكرم توفيق.

ما هي نقاط ضعف الزمالك؟

تتمثل نقاط ضعف الزمالك في الجانب الدفاعي، خاصة في الاختراقات من العمق، بالإضافة إلى قلة تغطية الجناحين للظهيرين، في ظل النزعات الهجومية التي يمتلكها أشرف بنشرقي وشيكابالا أو زيزو.

قد يركز الفرنسي باتريس كارتيرون على هذا الأمر قبل مواجهة الأهلي المهمة، وهو تدريب اللاعبين على كيفية غلق العمق، وأيضًا تنظيم هجمات خطيرة على مرمى الخصم.

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نقاط ضعف الأهلي

ظهر لاعبو النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، في مستوى غير مقنع بالمرة بدنيًا، بسبب ضغط المباريات الكبير الذي عانى منه الأهلي الفترة الماضية.

أكثر نقطة ضعف موجودة بالأهلي حاليًا، هي الهجمات المرتدة، حيث لم يستطيع لاعبي الفريق الأحمر مجاراة الأندية التي تلعب على هذه النقطة، وظهر هذا الأمر بشكل كبير خلال مباراة غزل المحلة التي خسرها الفريق.

هل تحسم نتيجة هذه المباراة الدوري؟

البعض يرى أنه في حالة فوز الأهلي بالمباراة يكون قد حسم لقب الدوري لصالحه، والبعض الآخر يقول أن الزمالك يحتاج للفوز من أجل البقاء في الصدارة، ومن ثم الاقتراب من التتويج باللقب.

ولكن الدوري المصري هذا الموسم مختلف عن ما سبقه، في ظل منافسة جميع الفرق على مراكز متقدمة، بالإضافة إلى الفرق التي تصارع الهبوط.

تلك المنافسة ستجعل الفريقين عرضة لخسارة المزيد من النقاط خلال الجولات المتبقية، ومازل الوقت مبكرًا للحديث عن الفريق الأقرب للتتويج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.