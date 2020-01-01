رسميًا .. نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة

الأهلي والزمالك يلتقيان في 27 نوفمبر

أكد أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، سيقام على استاد القاهرة الدولي، معربًا عن سعادته كون النهائي مصري خالص.

النهائي الإفريقي من المقرر أن يقام في 27 من نوفمبر الجاري، وسيجمع بين الأهلي والزمالك، بعدما أطاح كل منهما بالوداد والرجاء المغربيين على الترتيب.

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وقال وزير الرياضة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين: "شيء مشرف لمصر أن يتأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري الأبطال، المباراة ستقام على استاد القاهرة، وأشكر الاتحاد المصري لكرة القدم على جهوده خلال هذه الفترة".

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وانتقل الوزير للحديث عن الدورة الأولمبية الودية، التي يخوضها المنتخب المصري الأولمبي استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وأضاف صبحي: "المنتخب الأولمبي لديه لاعبين بروح مصرية، سنواصل دعمنا لهذا الفريق، سيخوض احتكاكات قوية بهذه الدورة، سواء أكان أمام المنتخب البرازيلي الذي يمتلك عدد من اللاعبين في ريال مدريد والدوري الألماني، أو أمام منتخب كوريا الجنوبية".

المنتخب الأولمبي يواجه خلال هذه الدورة منتخبات كوريا الجنوبية في 12 من نوفمبر، ثم البرازيل في 17 من الشهر نفسه.