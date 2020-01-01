أمير مرتضى يتبرأ من طارق حامد ويؤكد: لهذا حدث خلاف بين الأهلي وتركي آل الشيخ

المشرف العام على الكرة بوضح موقف محمود علاء وكارتيرون، وحقيقة المفاوضات مع حسام عاشور

فجر أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مفاجأة بكشفه عن الموقف الذي أشعل فتيل الأزمة بين الأهلي والوزير السعودي تركي آل الشيخ.

كانت أزمة كبيرة قد نشبت بين الوزير السعودي ومجلس القلعة الحمراء، تسببت في اعتذار الأول عن عدم الرئاسة الشرفية ، قبل أن تعود العلاقات لطبيعتها مؤخرًا.

وقال أمير، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة": "علمنا أن أحمد الشناوي قام بالتوقيع للأهلي، لذلك وقتها عرضنا حل الأمر بطريقة ودية، فوافقنا على انتقاله للأحمر، مع وضع خيار بالحصول على صفقة تبادلية وعرضنا الحصول على خدمات إما جونيور أجايي أو علي معلول أو عبد الله السعيد أو أحمد فتحي، ورفض مسؤولو الأهلي".

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وأضاف: "قبل أن يرفض الأهلي، وافق على ترك أجايي للزمالك، ثم تراجع بعد ذلك، ومن هنا حدثت الأزمة مع تركي آل الشيخ، إذ أنه كان هو من اتفق معنا، فاعتبر تراجع الأهلي تصغيرًا له".

وبسؤاله عن أزمة ظهور عدد من لاعبي الفريق في برنامج "رامز مجنون رسمي"، على رأسهم طارق حامد؛ لاعب الوسط"، أوضح: "لم يحدث أن استأذن مني أي لاعب للظهور في هذا البرنامج، لذلك طبقنا اللائحة على الجميع، من سيظهر بالبرنامج سيتم خصم 500 ألف جنيه من مستحقاته، وإذا حدث أن استأذن مني أي لاعب، فبالتأكيد سأرفض، حتى أن هذا البرنامج تواصل معي للظهور به واخبروني بتفاصيل المقبل، فرفض، لأنه لا يصح ما يحدث".

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وعن حقيقة التفاوض مع حسام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي، علق: "لم يحدث على الإطلاق سواء عن طريق الوسطاء أو بالتفاوض المباشر، فعاشور ليس من ضمن اهتماماتنا على الإطلاق رغم أنه لاعب كبير وله احترامه".

واختتم موضحًا موقف التجديد للثنائي الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني، والمدافع محمود علاء: "التجديد لعلاء وكارتيرون منتهي، لكن الأمر متوقف بسبب الظروف الحالية للبلاد من فرض حالة حظر التجول وتوقيع عقود التجديد حاليًا لا فائدة منه، لكنني أؤكد أن المدرب الفرنسي مستمر معنا لموسم آخر".